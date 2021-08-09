Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berat, son yolculuğuna uğurlandı
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Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berat, son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berat, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki Fikret Berat Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki Fikret Berat Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 4 gün önce Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Fikret Berat Çelik'e, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Berat Çelik, ağır yaralı olarak ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede üç gün boyunca yaşam mücadelesi veren Berat Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 yaşındaki Berat için bugün İzzetpaşa Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çelik'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Berat, Gözebaşı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berat, son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berat, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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