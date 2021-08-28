Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu

Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir kadın, babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Elazığ'da bir kadın, babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babaevinde bulunan 22 yaşındaki Bahar T. ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Uzunca bir süre tartışmalarının ardından Bahar T.'nin annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar T.'nin annesi, dini nikahlı eşi tarafından odadan çıkarılmasının hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.'nin swap örneklerini aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu
Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkadaşıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Güler Arda Turan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:40:21. #1.15#

title