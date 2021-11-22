Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Haberler
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Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alatarla köyünde yaşayan Ahmet Ata'nın, 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Traktör kullanılamaz hale geldi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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