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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bingöl'de öğretmen olduğu öğrenilen Murat Balanur yönetimindeki 23 LA 588 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Balanur, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan H.B. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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