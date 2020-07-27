Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü
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Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü

Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde taziye dönüşünde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Alkan ile kardeşleri, Suat Alkan ve Habip Alkan yaşamını yitirdi.

27.07.2020 00:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:24

Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde taziye dönüşünde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Alkan ile kardeşleri, Suat Alkan ve Habip Alkan yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkisinde meydana geldi. 2 kardeşiyle taziye için gittiği Maden ilçesinden dönen Mehmet Alkan'ın (65) kullandığı 23 TD 321 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle otomobilin bulunduğu alana ulaştı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Alkan ve yanındaki kardeşleri Suat Alkan ile Habip Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alkan kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü

Kaynak: DHA

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