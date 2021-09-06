Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
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Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı

Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Kentte ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler Kovid-19 önlemleriyle sınıflara alındı.

Akçakiraz Beldesi Akçakiraz Yüzbaşı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Abbasoğlu, yeni eğitim öğretim yılının tüm ülkeye ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salgın sürecinin en iyi şekilde atlatılması ve eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Abbasoğlu, "Sizlerden tek isteğimiz okumanız, kendinizi geliştirmeniz ve derslerinize çalışmanızdır. Hepinize çok güveniyoruz ve inanıyoruz. Aranızdan birçok öğrenci yarının yöneticileri, öğretmenleri ve idarecileri olacak inşallah. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Gürtürk de uzun süre okullarından ayrı kalan öğrencileri bugün okul bahçelerinde ve sınıflarda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Biz öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Bakanlığımızın gönderdiği uygulama kılavuzu kapsamında okullarımızdaki gerekli tüm tedbirleri aldık. Bundan sonra yapılacak tek şey kurallara uymak ve bu süreci en iyi şekilde atlatmaktır." diye konuştu.

Sınıfları gezen Abbasoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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