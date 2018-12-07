Elazığ'da Kuzeni Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Korucu Yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan güvenlik korucusu yaralandı.



İddiaya göre, ilçeye bağlı Karataş köyünde yaşayan güvenlik korucusu Yunus Bahçeci (27), aralarındaki bir husumetten dolayı amcasının oğlu Ö.B. (16) tarafından tüfekle vuruldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Bahçeci, buradaki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Bahçeci'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.