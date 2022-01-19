Elazığ'da karlı sokaklarda snowboard yaptılar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kayakseverlerin karlı sokaklarda snowboard yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent genelinde gün boyu etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Karakoçan'da kayakseverler, trafiğin olmadığı gece saatlerde araçlarının arkasına bağladıkları iplere tutunmak suretiyle karla kaplı sokaklarda snowboard yaptı.

Bunu gören mahalle sakinleri o onları cep telefonu ile kaydetti.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, "Karakoçan sokaklarında snowboard keyfi." yorumunda bulundu.