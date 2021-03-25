Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü
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Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresi güzel manzaralar oluşturdu.

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Elazığ'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresi güzel manzaralar oluşturdu.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran tarihi Harput Mahallesi, beyaz örtüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü ise yağışın ardından 2 bin 374 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı ile güzel görüntüler sundu.

Meteoroloji verilerine göre, 27 Mart'a kadar alçak kesimlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü
Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü
Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü
Kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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