Elazığ'da kar nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı
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Elazığ'da kar nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:08
Elazığ'da kar nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 29 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 29 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dünden bu yana etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Karakoçan ilçesinde 17, Palu'da 4, Sivrice'de 4 ve Kovancılar ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, kentte yağışların alçak kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.

Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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