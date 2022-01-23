ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar etkisini tekrar gösterdi

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyardığı kar yağışı, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili oldu.

Elazığ'da hafta içi etkili olan kar yağışı kısa bir süreliğine şehri terk etmişti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağmasına sevindiğini belirten vatandaşlardan İbrahim Karaca, "Uzun zamandır memleketimizde böyle bir kar yağışı yoktu. Çevre illerde görüyorduk. Ancak memleketimizde bu denli bir kar yağışı, rahmet bereket yoktu. Kar yağıyordu ama az yağıyordu. Vatandaşlarımız dışarı çıktıkları zaman sıkı giyinsinler, bot tarzı ayakkabılar giysinler. Sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Zincir takmaları şart. Gerekli olmadıkça araç kullanmasınlar" dedi.