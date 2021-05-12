Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 419 bin 670 lira ceza
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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 419 bin 670 lira ceza

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 419 bin 670 lira ceza
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinsiz seyahat ettikleri belirlenen 5 kişiye 419 bin 670 lira idari ceza kesildi.

Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinsiz seyahat ettikleri belirlenen 5 kişiye 419 bin 670 lira idari ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler O.S, Ş.E, Ü.E, S.S. ve S.E'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 402 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu kişilere Kovid-19 tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 469'şar lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ele geçirilen 18 kilogram salep soğanı muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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