İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
13.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:45
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Reşat İmrek idaresindeki 34 Y 4245 otomobille Muhammet Aydın yönetimindeki 34 ACH 854 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk