İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

13.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:45

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Reşat İmrek idaresindeki 34 Y 4245 otomobille Muhammet Aydın yönetimindeki 34 ACH 854 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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