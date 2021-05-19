Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
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Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı

Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazaya rastgelen Milletvekili Gürsel Erol, yaralı çocukları araçtan çıkarırken, konvoyda olanlar da yardıma koştu.

Kaza, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarı Harput Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki Fiat marka 23 BL 216 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki Seat marka 23 HK 515 plakalı otomobil 8. Kolordu Komutanlığı ilerisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Bu sırada Harput'tan dönen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kazayı görerek aracını durdurup yardıma koştu. Kazada araç içinde bulunan yaralılardan 2 çocuğu milletvekili Erol çıkarırken, diğer yaralıları da, koruma polisleri ile birlikte konvoydakiler ve yakın da bulunan itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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