Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü
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Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü

Elazığ'da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

03.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:03
Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü

'da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Dönemeç sokakta bulunan ve 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binada meydana geldi. 45 yaşındaki , halasına ait ikinci kattaki evden bazı eşyaları alırken kapı giriş kısmındaki balkon kısmı yıkıldı. Demir, aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek polis inceleme yaptı.Deprem nedeniyle ağır hasarlı kaydı verilen kerpiç eve normal şartlarda girişin yasak olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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