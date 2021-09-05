Elazığ'da "Harput Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek
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Elazığ'da "Harput Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek

Elazığ'da 'Harput Kısa Film Festivali' gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Kültür Sanat

Elazığ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Elazığ Valiliği tarafından ilk "Harput Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Elazığ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Elazığ Valiliği tarafından ilk "Harput Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Ulusal arenada sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı, 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesi'nin tanıtımını yaparak, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı hedefleyen festival, 8-11 Eylül'de yapılacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek festivalin kısa film dalında jüri başkanlığını yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav üstlendi.

Ülkenin her yerinden yüzlerce eserin katıldığı belirtilen yarışmada kısa film dalında oyuncu Ahu Türkpençe, yönetmen ve senarist Raşit Çelikezer, oyuncu Mehmet Çepiç ve sanat yönetmeni Natali Yeres jüri üyesi olarak yer alacak.

Belgesel yönetmeni Prof. Dr. Hakan Aytekin'in başkanlığını üstlendiği belgesel jürisinde ise belgesel yönetmenleri Müjgan Taner, Dr. Musa Ak ve Tülin Tezel ile sinema yazarı Murat Tolga Şen gibi isimler yer alıyor.

Festivalin senaryo dalında jüri üyeleri ise Doç. Dr. Burak Medin ve Dr. öğretim görevlisi Günşad Özger'den oluşuyor.

Festivalin ön jürisinde belgesel film dalında yönetmenler Jale İncekol, Ömer Dişbudak, Yavuz Selim Taşçıoğlu, kısa film dalında ise sinema yazarı Serdar Akbıyık, yönetmenler Fatih Peker ve Sinan Bal görev aldı.

Sinema sektörüne katkı sağlayacak festival kapsamında kısa film ve belgesel film yarışmaları ile genç sinemacılar desteklenerek aynı zamanda deprem ve afet temalı senaryo yarışması ile birlikte deprem gerçekliğine vurgu yapılacak.

Festivalde onur ödülü yılların usta sanatçısı Yılmaz Gruda'ya verilecek. Festivalde ayrıca söyleşiler, workshoplar ve özel gösterimler düzenlenecek.

Mizah ustası Müfit Can Saçıntı "Lafını Esirgemeyenler" isimli tek kişilik gösterisi ve "Yaşamak Güzel Şey" isimli filmiyle festivaldeki programlar çerçevesinde Elazığlı sanatseverlerle buluşacak.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere internetten "harputfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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