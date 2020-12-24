Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu
24.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:32
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Gözeli kavşağında, Ali Pala idaresindeki 31 UZ 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi yara almadı, araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ