Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu
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Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu

24.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:32
Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Gözeli kavşağında, Ali Pala idaresindeki 31 UZ 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi yara almadı, araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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