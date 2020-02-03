Elazığ'da depremzedelere yardım

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:14

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da faaliyet gösteren Kömürhan Dayanışma Derneği tarafından gönderilen battaniye, kıyafet ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil ilçesi ve köylerinde dağıtıldı.

Kömürhan Dayanışma Derneği Başkan Nihat Demirtaş, İstanbul'da düzenledikleri kampanyada özenle hazırlanan battaniye, kıyafet ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerinin köy muhtarları ile iletişime geçerek koordineli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirtaş, "Yardım kampanyasına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA