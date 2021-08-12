Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesi ve içerisinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği, yaşanan deprem sonrası hastanenin hasta servisi ile laboratuvar bölümünde çıkan yangına müdahale edildi.

Tatbikatta, dumandan etkilenen hastaların güvenli yerlere tahliyesi yapılırken, yaralılar ise sedyeyle ambulanslara taşındı. Yangına bağlı olarak içeride mahsur kalan bir hasta pencereden halat sistemi ile aşağı indirildi.

Hastanenin Destek Hizmetleri Müdürü Sinan Bilici, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde olmaları nedeniyle yıllık faaliyetleri kapmasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatbikatın ekiplerce başarıyla tamamlandığını ifade eden Bilici, şunları söyledi:

"Kurumumuzun gerek personel gerek afetlere hazırlık aşaması için mevcut durumu değerlendirmek üzere UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekiplerinin katılımıyla hastanemizde gerçeği aratmayacak tatbikatımızı yapmış bulunuyoruz. Fiziki durumda personelimizin afetlere hazırlık durumu değerlendirilmiştir. Allah, milletimizi ve ülkemizi muhafaza etsin."

Hastanenin sivil savunma uzmanı Burhanettin Mutlu ise bu tür tatbikatların olası bir afet durumuna hazırlıklı olmak açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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