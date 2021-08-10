Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı
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Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı

Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişinin boğulma tehlikesi atlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişinin boğulma tehlikesi atlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karakaya Baraj Gölü'nde Baskil ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde bir köpek suya düşerek gölün ortasına doğru sürüklendi.

Akıntı nedeniyle kıyıya çıkamayan köpeği gören Murat Sekendiz, yanına aldığı can simidiyle feribottan göle atlayarak köpeği kurtarmaya çalıştı.

Yüzerek köpeğe ulaşan Sekendiz hayvanı kıyıya çekmek için çabalarken bir süre sonra yorgun düşerek gölün ortasında mahsur kaldı.

Bu arada köpek kendi çabasıyla kıyıya çıkmayı başarırken, gölde mahsur kalan Sekendiz'e yardım etmek için çevredekiler harekete geçti.

Battalgazi iskelesi tarafından gelen başka bir feribot Sekendiz'e yaklaştı. Yolcuların yardımıyla Sekendiz, araç giriş kapağı açılan feribota çıkarıldı.

Öte yandan, Sekendiz'in köpeği kurtarmak isterken gölde mahsur kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı - Haberler
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