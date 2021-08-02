Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
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Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı

Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Elazığ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında bir eşeğin ön iki ayağının çelik telle bağlandığını fark eden vatandaşlar durumu köy muhtarına bildirdi.

Bunun üzerine muhtar Mehmet Ekinci, bir yakını ile köye 3 kilometre uzaklıkta eşeğin bulunduğu yere gitti.

Ekinci, eşeğin, yaklaşık 3 metre uzunluğunda çelik telle kendi imkanları ile kurtulamayacağı şekilde ön iki ayağından sıkı şekilde bağlandığını gördü. Muhtar Ekinci, penseyle teli keserek eşeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Muhtar Ekinci, AA muhabirine, köyde çalıştıkları sırada vatandaşların bir eşeğin ayağının çelik telle bağlanıp ölüme terk edildiği bilgisini vermesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Akrabası Akın Öztekin ile eşeği kurtarmaya gittiklerini ifade eden Ekinci, "3 metre telle eşeğin ön ayaklarını birbirine bağlamışlardı. Eşek perişan haldeydi. Penseyle eşeğin ayağındaki telleri kesip, özgürlüğüne kavuşturduk." dedi.

Öztekin ise 4-5 kez sıkıca bağlanan çelik telden dolayı hayvanın ayaklarında kesikler de oluştuğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu insanlık dışı bir hareket. Hayvana bakamıyorsan, belediyemizin ve üniversitemizin hayvan bakım evleri var, 'gelip, götürün' diyebilirlerdi. Bu insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
Elazığ'da ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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