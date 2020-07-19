Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı Elazığ'da hasta ihbarına giden ambulans ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da, akşam saatlerinde Elazığ-Keban karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, İsmail Göktaş'ın kullandığı 19 LK 662 plakalı kamyonet, kavşakta aniden dönüş yaptığı sırada yanında hareket halindeki Naim Özdemir'in idaresindeki hasta ihbarına giden 23 BB 291 plakalı ambulansa çarptı. Kazada, ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ve kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen diğer sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA