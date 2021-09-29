Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor - Haberler
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Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Kültür Sanat

- Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor Elazığ'da 50 çeşit hayvanın anatomik yapısının ve Türkiye'de ilk olan zürafa iskeleti bulunduğu müzede, 8 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri de yer alıyor.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 50 çeşit hayvanın anatomik yapısının ve Türkiye'de ilk olan zürafa iskeleti bulunduğu müzede, 8 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri de yer alıyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından oluşturulan Anatomi Müzesinde 50 çeşit yabani ve evcil hayvanların anatomik yapıları sergilenirken, müzede sadece fakültede bulunan 5 buçuk metre uzunluğundaki zürafa iskeletinin de olması dikkatli üzerine çekiyor. 40 yıl önce kurulan Anatomi Müzesi, hayvanların anatomik yapı oluşumlarını öğrencilerin eğitimine sunuyor. Ayrıca müzede, 8 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri de yer alıyor.

Müze ve fosiller hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, "Burada 50'nin üzerinde evcil ve yaban hayvanlarının çeşitli anatomik oluşumları var. Çoğunlukla iskeletler, dolgular ve plastinatlar gibi bir çok anatomik oluşumlar var. Müzemiz yaklaşık 40 yıldır var ve gittikçe de gelişim kaydetti. Zürafa iskeleti, müzeye sığmıyor şuanda girişte. 5 buçuk metre uzunluğunda bir zürafa iskeletimiz var. Sanıyorum, Türkiye'de bir tek bizde var. Zürafa iskeleti ayrıca anatomiye zenginlik katmakta. Fosiller, buradan coğrafyadan bir hocamız Adıyaman Kahta Çayının etrafında bulunan bir hayvan mezarlığı bulmuşlardı. O çalışan ekibin yaş tayinine göre 8 milyon yıllık olduğu söylendi. Birkaç kemik örneği de biz de sergileniyor" dedi.

Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor

Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor

Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor

Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da 8 milyon yıllık hayvan fosilleri sergileniyor - Haberler
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