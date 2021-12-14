Elazığ'da 379 depremzede daha evlerine kavuştu

MALATYA (İHA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent genelinde konutların yapımı ve teslimatı devam ederken, 379 depremzede vatandaş daha çekilen kura ile evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. Merkez ve köylerde tamamlanan konutlar için İl Özel İdaresi'nde noter eşliğinde, Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralar ile 379 hak sahibi evine kavuştu.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)