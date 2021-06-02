Elazığ'da 376 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için yaptırılan 376 konut için kura çekildi.

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için yaptırılan 376 konut için kura çekildi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yazıkonak, Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde yapımı tamamlanan 414 konuttan 376'sı için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Programda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki depremin ardından mağdur olanlar için yapılan konutları tamamlandıkça teslim etmeye devam edeceklerini söyledi.

Elazığlıların depremde canı ve malı ile bedel ödediğini anlatan Yırık, "Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımızla ilgilenerek depremzedelerin sıkıntıları atlatması için var gücüyle çalıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Elazığ'da zararların karşılanması ve yeni, konforlu, güvenli konutlar için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yırık, şöyle konuştu:

"Çok hızlı şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş, inşaatlarına başlanmış ve biten inşaatları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Bugün de inşaatları tamamlanmış, Yazıkonak, Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerindeki toplam 414 konutun 376'sının kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 iş yeri de bulunmaktadır."

Gösterdikleri sabır ve hoşgörüden dolayı kent sakinlerine teşekkür eden Vali Yırık, "Elazığlılar her şeyin en iyisine layık. Devletimiz gücü ve bütün imkanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Hizmet etmeye de devam edecek. Elazığ inşallah kısa süre sonra Allah'ın izniyle depremle ilgili tüm olumsuz sonuçları bertaraf etmiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk