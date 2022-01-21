Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

SİVRİCE, ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 19.39'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem il merkezinden de hafif olarak hissedildi. Depremde herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.