Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVRİCE, ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 19.39'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem il merkezinden de hafif olarak hissedildi. Depremde herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.


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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Haber

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