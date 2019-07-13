Elazığ'da 150 dönüm arazi yandı

Elazığ'da merkeze bağlı Muratçık köyünde 150 dönüm arazi yandı.

Alınan bilgiye göre, Muratçık köyü ile Çemişgezek feribot iskelesi arasında anız yakılması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gönderilen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabasıyla söndürülen yangında, içerisinde hasadı yapılmış tarlalardaki saman balyaları ile üzüm bağlarının da bulunduğu 150 dönüm arazi yandı.

Kaynak: AA