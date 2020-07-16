Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutulduELAZIĞ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde kent merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu.
16.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:48
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu
ELAZIĞ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde kent merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu.
Kaynak: DHA