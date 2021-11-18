ELAZIĞ'DA '13'ÜNCÜ ULUSLARARASI ÇAYDAÇIRA FİLM FESTİVALİ'

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13'üncüsü başladı. Gala gecesinde oyuncu Sezer Güvenirgil ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

Kentte Elazığ Kültür ve Sanat Derneği'nce ilki 2008 yılında düzenlenen 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13'üncüsü başladı. Festivalin galasına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan galada halk oyunları, ekibi sahne aldı. Sinevizyon gösteriminin ardından oyuncu Sezer Güvenirgil ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

12 FİLM 7 DALDA YARIŞACAK

Festivalde bu yıl 5 günlük dolu bir program hazırladıklarını belirten Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, Üniversite öğrencilerimizin Elazığ'a zor dönemde geldikten sonra anketlerde sanatsal faaliyetlerin artırılması talebine kulak kabarttık ve yurtlarında ilk kez sinema gösterimlerini başlatıyoruz. Yine Elazığ'ımızın turizmine ve tanıtımına katkıda bulunmak için ilimizde bulunan yönetmenlerimizi kentin değişen yüzünü, tarihi yüzünü anlatıp Elazığ'ımıza katma değer sağlayacak diziler ve filmlerin oluşturulması ile ilgili yarından itibaren ilimize gelen misafirlerimizi 'doğal plato' unvanını kazanmak için ilçelerimizi ve güzelliklerimizi anlatacağız. Bu yıl film festivalimize toplamda 32 film başvurdu ve bu filmlerden ana jürimizin değerlendirmesi sonucunda 12 filme indirdik ve nasip olursa 21 Kasım akşamı 7 dalda vereceğimiz ödüllerimiz ile beraber festivalimizi nihayetlendireceğiz dedi.