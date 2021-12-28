Elazığ'da 11 kilo esrar ele geçirildi (2)

ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDI

Elazığ'da, 11 kilo 210 gram esrar, 132 gram metamfetamin ve 55 ecstasy ile yakalanan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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