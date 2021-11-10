Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni - Haberler
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Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Kurmay Başkanı Hava Savunma Albay Ümit Karaorman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi salonunda programa devam edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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