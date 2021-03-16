Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi
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Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi

16.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:48
Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi

Elazığ Belediyesi bünyesinde geçici görev yapacak 150 kişi, başvuruda bulunan 2 bin 375 kişi arasından noter huzurunda kura ile belirlendi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde geçici görev yapacak 150 kişi, başvuruda bulunan 2 bin 375 kişi arasından noter huzurunda kura ile belirlendi.

Elazığ Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak istihdam edilmek üzere 150 kişinin alınacağını duyurmasının ardından 2 bin 375 kişi başvuru yaptı. İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde 4. Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Pandemi nedeniyle salona belirli sayıda izleyici alındı. 5 ay 29 günlüğüne işe alınacak kişiler, çekilen kura ile belirlendi.

Kura hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, " Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze geçici işçi olarak 5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere işçi alımı için kura çekimi yapılacak. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bin 873 erkek ve 502 kadın katılımcı başvuruları tespit edildi. Bunların kura çekimi yapılacaktır. Belirtilen şartlara uygun tespitler neticesinde 135 erkek 15 kadın kura ile belirlenecektir. Noter Baş Katibi Serkan Özkan ile birlikte katılımcıların huzurunda kurayı bitireceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi
Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi
Elazığ Belediyesi'nde işe alınacak 150 kişi kura ile belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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