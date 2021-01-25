El yapımı köprüde can pazarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

El yapımı köprüde can pazarı

25.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:58

El yapımı köprüde can pazarı Kendi yaptıkları el yapımı köprünün üzerinden geçen karı koca köprü çökünce dereye düştü Yaşlı adam kayalara tutunup kurtulmayı başarırken 58 yaşındaki eşi 4 kilometre sürüklendiği derede boğularak can verdi Kadının cesedi olaydan 2 saat sonra 4 kilometre ileride...

El yapımı köprüde can pazarı

Kendi yaptıkları el yapımı köprünün üzerinden geçen karı koca köprü çökünce dereye düştü

Yaşlı adam kayalara tutunup kurtulmayı başarırken 58 yaşındaki eşi 4 kilometre sürüklendiği derede boğularak can verdi

Kadının cesedi olaydan 2 saat sonra 4 kilometre ileride kıyıda takıldığı çalılık alanda jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bağ evine giden evli çift, üzerinden geçtikleri el yapımı tahta köprünün çökmesi üzerine dereye düştü. 65 yaşındaki Faruk Gezer kıyıya yüzüp kurtulurken 58 yaşındaki eşi Nuray Gezer şiddetli yağmur sebebiyle kabaran suda kayboldu.

4 kilometre sürüklenip boğularak can veren talihsiz kadının cesedi olaydan 2 saat sonra kıyıda takıldığı çalıların arasında jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağan yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerinin kontrol etmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için kendi yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift el yapımı köprünün çökmesi ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son arka kayalara tutunup canını kurtarırken eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu.

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 4 kilometre sürüklenerek sudan boğularak can veren Nuray Gezer'in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer'in cesedi otopsi için Bursa'daki dli Tıp Morguna gönderildi. Faruk Gezer'in ifadesine başvuran Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

El yapımı köprüde can pazarı
El yapımı köprüde can pazarı
El yapımı köprüde can pazarı
El yapımı köprüde can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Rus Türk Aralık Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El yapımı köprüde can pazarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:17:00. #1.15#
title