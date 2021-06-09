El Savador para birimi nedir? El Salvador nerede? El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti!

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamalar sonrası Bitcoin hakkında araştırmalara da arttı. Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde "El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek." sözlerine yer verildi. Peki, mevcut El Savador para birimi nedir? El Salvador nerede? El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti!

El Savador para birimi nedir? El Salvador nerede?sorularının yanıtları merak ediliyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i yasal para birimi yapmak için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı gönderdi ve tasarı kabul edildi.

EL SALVADOR PARA BİRİMİ NEDİR?

Kolon, Francisco Flores'in (Paco Flores olarak da bilinir) Başkanlığı sırasında ABD doları ile değiştirilene kadar 1892 ve 2001 yılları arasında El Salvador'un para birimiydi. 100 centavos'a bölünmüştür ve ISO 4217 kodu SVC'dir. Çoğul, İspanyolca'da "kolonlar"dır ve para birimi, İspanyolca'da Cristóbal Colón olarak bilinen Christopher Columbus'un adını almıştır.

EL SALVADOR BITCOINI RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK KABUL ETTİ

El Salvador, dünyanın önde gelen kripto parası bitcoini resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin teklifiyle hazırlanan ve Kongresi'nin onayladığı yasa, 90 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yeni kanunla bitcoin El Salvador'da ABD Doları gibi resmi para birimi olacak.

Ülkede tüm iş yerleri bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul edecek.

Sadece teknolojik altyapıları yetersiz şirketler uygulamadan muaf tutulacak.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, hükümetin tarih yazdığını söyleyerek, yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine daha kolay para gönderebileceklerini söyledi.

Bukele daha önce de El Salvador'da nüfusun yüzde 70'inin banka hesabı olmadığını, bitcoinin resmi para birimi ilan edilmesiyle, bu kesimin de mali sisteme erişebilceğini söylemişti.

Bazı uzmanlar ise El Salvador'un Dünya Para Fonu'ndan (IMF) 1 milyar dolar kredi talebinde bulunduğunu hatırlatarak atılan son adımın finansal işlemleri ve sistemi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

2 milyondan fazla El Salvadorlu yurt dışında yaşıyor.

Ülkeye her yıl yurt dışından 4 milyar dolar gönderiliyor.

El Salvador ekonomisinin yüzde 20'si ülkeye gönderilen para havalelerine dayanıyor.

EL SALVADOR NEREDE?

El Salvador, Orta Amerika'da yer almaktadır. El Salvador, güneyde Pasifik Okyanusu, batıda Guatemala ve kuzeydoğuda Honduras ile sınırlanmıştır. El Salvador, Orta Amerika'da yer almaktadır.