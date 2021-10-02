EL RETİRO - Kolombiya'da kölelerin ilk toplu kurtuluşunun gerçekleştiği tarihi kasaba

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'e yaklaşık 32 kilometre mesafedeki tarihi El Retiro kasabası, ülkede kölelerin ilk toplu kurtuluşunun gerçekleşmesi nedeniyle "Özgürlük Beşiği" olarak biliniyor.

İspanyol sömürge döneminin kolonyal mimari yapısının korunduğu kasabada, geleneklerine ve kültürüne bağlı olan halk, her yıl aralıkta, geçit törenleri, orkestralar ve renkli festivallerle kölelerin toplu kurtuluşunu temsil eden "Fiesta de los Negritos" yani siyahların bayramını kutluyor.

Turistlerin her mevsim gözdesi olan El Retiro, ziyaretçi çeşitliliğin öne çıktığı doğal ve turistik mekanlarıyla birçok ülkeden misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

AA muhabirine kasabının tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin bilgi veren turizm yetkilisi, El Retiro'nun kuruluşundan bu yana geleneksel şehir mimarisine ve tarihine ihtimam gösterdiğini belirtti.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

Kasabanın simgesi olan ve merkezinde bulunan "Özgürlük Anıtı", Hükümet Konağı, Kültür Evi ve sömürge dönemini temsil eden yapılar ilk etapta dikkati çekiyor.

Kolonyal mimari evlerin bulunduğu caddelerde bol bol fotoğraf ve video çeken yerli ve yabancı ziyaretçiler, ayrıca belediyenin düzenlediği tarihi turlara katılarak kasabayı baştan sona gezebiliyor.

İspanyollardan önce Tahami ve Quiramas yerlileri vardı

Kolombiya'ya gelen turistlerin seyahat programında önemli yeri olan El Retiro, etkileyici manzaraları, doğa turizmi ve iklimiyle yabancılar için cazibe merkezlerinden biri kabul ediliyor.

İspanyolların, 1 Eylül 1541'de bölgeyi keşfine kadar orada yaşadıkları bilinen Tahami ve Quiramas yerlileri, kasaba İspanyollar tarafından sömürgeleştirildikten sonra tarım ve madencilikte köle olarak çalıştırıldı.

11 Ekim 1766'da 140 köle serbest bırakıldı

El Retiro kasabasına 1734'te gelen Don Ignacio Castaneda ve eşi Dona Javiera Londono, 11 Ekim 1766'da 140 köleyi satın alarak özgürleştirdikleri için dünyada ve Amerika kıtasında bunu gerçekleştiren ilk kişiler kabul ediliyor.

Castaneda ve Londono aynı zamanda 15 Ekim 1814'te kuruluşu ilan edilen El Retiro'nun kurucuları kabul ediliyor ve her yıl onlar adına anma törenleri düzenleniyor.

Kasabaya 1786'da beyazların ve siyahların da yerleşmeye başlamasıyla El Retiro, melez kültüre dönüşmeye başladı.

Bölgede başlıca geçim kaynakları arasında önemli yeri olan marangozluk, zanaatkarların el yapımı emeği ve mobilyalara verilen motiflerle 150 yıllık birikimi temsil ediyor.

Kasaba ayrıca hem madencilik hem de tarım açışından oldukça zengin olup birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.