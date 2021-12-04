El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 7. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi El Kızı 7. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 7. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 7. yeni bölüm izle! El Kızı 7. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 7. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Ezo, Harun'un evlilik teklifi için öyle heyecanlıdır ki ayakları yere basmıyordur resmen. Ali için ise Ezo'yu teklifin heyecanı içinde görmek kahredicidir ancak onu yalnız da bırakamaz bu süreçte. Çünkü Ezo'nun doğum günüdür, yani annesinin ölüm yıl dönümü. Bu acı günde onun en büyük desteği Ali'dir. Harun artık planlarının sonuna geldiğini düşünüyordur. Ezo tuzağına düşmüştür. Nermin'le beraber işi hızlandırmaya karar verirler. Onların bu niyetini fark eden Cavidan'ın da başka planları vardır. Kendi kazdıkları kuyuya düşürecektir Harun ve Nermin'i.
Songül'ün gelişi ise Zuhal için başka bir umuttur artık. Ama ne Songül ne de Ali tarafında yeşil ışık yakan yoktur... Şimdilik!
Ezo sonunda kararını verir. Harun'un evlilik teklifine cevabı çok nettir! Herkes kendi hesaplaşmaları, oyunları ve kararlarıyla uğraşırken asıl sürpriz yola çıkmış geliyordur bile. Zeliha!
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Toprak Sağlam : Nermin Karasu
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher Çetin
Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Mesut Kaytan : Adem Çetin
Beyza Dolu : Neşe Çetin
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma Çetin
Gökçe Akyıldız : Songül
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