El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
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El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

26.10.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:22
El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.

Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'En Çok Aranan Teröristler' listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri'nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri'nin Afganistan'ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller'ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri'nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Al-Masri'nin, ABD'de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri'nin öldürülmesine yönelik FBI'dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan'da 200'den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.


El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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