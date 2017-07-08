El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Traktörünün Altında Kalıp, Öldü

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, kuyuya yerleştirdiği su pompasını çalıştırırken el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün hareket edip kuyunun içine düşmesiyle altında kalan çiftçi 32 yaşındaki Ferhat Atilla, öldü.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlasını sulamaya giden Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi. Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu, üzerinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu traktör, hareket edip kuyunun içine düştü. Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörden düşen eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - Denizli