El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi. Kaza anında dükkan önünde oyun oynayan çocukların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında meydana geldi. 06 BJR 677 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi. Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken, otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücünün hareket eden otomobili durdurmak istediği ancak aracın dükkana çarptığı görülüyor. Kaza anında fırın önünde olan çocukların panik yaşadığı görülüyor.

(İsmail Yasin Akçın - Vedat Kılıç/ İHA)

El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü
El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü
El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü
El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Coşkun Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:29:45. #1.16#

title