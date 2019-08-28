El emekleri OSMEK ile hayat buldu

28.08.2019 12:21

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki el sanatları kursunun yaz dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.



Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan vatandaşlar, 2018-2019 yaz eğitim dönemini tamamladı. Yaklaşık 3 ay süresince yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği dekoratif tabloları sergileme fırsatı bulan 22 kursiyer, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil'in elinden aldı.



Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Cingil, sergide oldukça güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, "Her yaştan insanın faydalandığı OSMEK kurslarımızda öğrencilerimiz bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyor. Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sanattan spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer almayı sürdürüyoruz. Bugün burada eserlerini gezip görme fırsatı bulduğumuz kursiyerlerimizi ve bu kurslara katkısı olan herkesi kutluyorum" dedi.



Cingil, daha sonra Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ile birlikte sergiyi gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA