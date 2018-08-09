El Emeği Ürünleriyle Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyorlar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, belediye tarafından tahsis edilen çadırda bir araya gelen ev hanımları, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kaybolan kültürleri yaşatmaya çalışıyor.

Belediye tarafından tahsis edilen kültür çadırında haftanın bir günü buluşan kadınlar, takı tasarımdan el işine kadar birçok alanda ürünler yaparak, sosyokültürel gelişimlerinin yanında ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, yaptığı açıklamada, kültür çadırını haftada bir gün kadınlara tahsis ettiklerini söyledi.

Gerekirse her akşam bunu yapabileceklerini belirten Özel, "Küçük küçük tezgahlar yapacağız, ürünlerini bu tezgahlarda satsınlar. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Kadınlarımız mutfakla salon arasında sıkışmışlığı önleyip topluma daha fazla çıksın, aile ekonomisine daha çok katkı sağlasın, sosyal hayatla daha iyi entegre olsun diye böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Burada kadınlarımız bitmeye yüz tutmuş yöresel ürünlerimizi ekonomiye kazandırıyor. Kaynarca'da yapılan, tamamen organik olan, çocuklarımıza hiçbir zararı olmayan 'Kaynarca Bebeği' üretiyorlar." diye konuştu.

"Kaynarca kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz"

Banu Can da haftada bir gün çadırda kadınlar ile buluşup el işi yaptıklarını ve ev ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getirerek, "Genç kızlarımıza yelek örerek çeyizlerine katkıda bulunuyorum. Ayrıca bunları satıp ev ekonomisine de katkım oluyor. Yaptığım gelin yeleği siparişlerine yetişemez oldum ve çok sipariş alıyorum. Bu yeleği pek ören olmadığı için ben de bunları örüp satıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynarca bebeği yapan Filiz Ulusoy ise farklı ürünler ürettiklerini anlatarak, "Kimimiz kanaviçe, kimimiz iğne oyası gibi ürünleri yapıp satarak aile ekonomimize katkıda buluyoruz. Bir araya gelince burada hem iş yapıyoruz hem de stresimizi atıyoruz." dedi.

Emel Halimergün, iğne oyası yaptığını belirterek, "Yaptığım işlerden zevk alıyorum ve ürünlerimi satıp ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Kaybolan ve unutulmuş Kaynarca kültürünü de yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.