El Emeği Göz Nuru Ürünlerini Açılan Sergi ile Sergilediler

KURSİYERLER EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİNİ AÇILAN SERGİ İLE SERGİLEDİLER60 USTA ÖĞRETİCİ 700 FARKLI ESERİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDIİlkadım Belediyesi ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği çerçevesinde düzenlenen El Sanatlar sergisi İlkadım Belediye Başkanı...

KURSİYERLER EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİNİ AÇILAN SERGİ İLE SERGİLEDİLER

60 USTA ÖĞRETİCİ 700 FARKLI ESERİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

İlkadım Belediyesi ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği çerçevesinde düzenlenen El Sanatlar sergisi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve kursiyerlerin katılımıyla açıldı.

Haziran ayının ilk haftasının ilan edilen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliğinde kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde kapılarını açan sergide 7 ayrı merkezde gerçekleştirilmiş olan kurslarda üretilen ürünlerin sergilendi. El emeği göz nuru olan sergide, iğne oyası, pike takımı, mutfak takımı, perde takımı, salon takımı, yatak takımı dikimi ve brezilya nakışı, kurdele nakışı, sepet örme, filografi, seramik gibi birçok branşta kurslara katılan kursiyerler ürünlerini görücüye çıkardılar.

"İstihdama ve el sanatları zenginliğimize destek olacağız"

Sergi açılışında usta öğreticiler ve diğer katılımcılara hitap eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızın yeniden açılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak kültürel ve sosyal alandaki faaliyetlerin önemli bir kısmını bu tür el sanatları kurslarına ayırmak kaydıyla hem istihdama katkı sağlamak hem de kaliteyi yükselterek el sanatlarındaki zenginliğimizi artırmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu süreçte genel olarak toplumda yaşanan sıkıntılarla birlikte usta öğreticilerimizin ve kurslarımızda ürettikleri ürünlerin aile ekonomisine katkı sağlayan kursiyerlerimizin de yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Ben de ilk memuriyet görevi itibariyle bir halk eğitimciyim. Bu alandaki çalışmaları ayrıca önemsiyorum. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile mükemmel bir işbirliğimiz iyi bir ahengimiz var. Bu çalışmaları bir kişinin yapması mümkün değil. Hep beraber programlıyoruz, belediyemiz de bu işi himaye ediyor. ve bu şekilde başarılı neticeler elde ediyoruz. Bugün de bunların bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı korunmak ve geleceğe devretmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Böyle güzel ürünleri üreten elleriniz dert görmesin. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Daha fazla insana ulaşmalı ve üretim süreçlerine katmalıyız. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum " dedi.

"Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" münasebetiyle düzenlenen sergiyle birlikte kademeli normalleşme süreci içinde kursların yeniden açılmasının sevindirici olduğunu ifade eden İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya" Bu işin bir ucu Halk Eğitim Müdürlüğü, diğer ucu İlkadım Belediyesi. O nedenle öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Necattin Demirtaş beye ve Başkan Yardımcımız Şerif Mırık'a bizlere verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederim" dedi. Yalçınkaya sergide çok güzel eserlerin yer aldığına belirterek, Çok güzel eserler ortaya konulmuş. Evde atılmak üzere olan ürünler bir anda mükemmel bir süs haline gelmiş. Hiç aklımıza gelmeyecek eşyalar farklı bir kimliğe bürünüyor" şeklinde konuştu.

"60 usta öğretici 700 eseri sergiledi"

Açılış kurdelesinin kesilmesi birlikte 60 usta öğreticinin katılım sağladı 700 el emeği göz nuru olan ürünlerin sergilendiği sergiyi gezen Başkan Demirtaş tek tek inceleyerek bilgiler aldı.

"Filografi sanatı tabloyu hediye ettiler"

Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği serginin sonunda sergiye katılan usta öğreticiler adına İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya Başkan Demirtaş'a çivilerin arasından teller ya da iplerin geçirilerek estetik görünüm verilmesi anlamı taşıyan filografi sanatıyla yapılan tablo takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"Sergiye katılım yoğun oldu"

Sergi açılışına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Müdür Yardımcısı Murat Erkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Ekici ve kursiyerler katılım sağladı.

Kaynak: Habermetre