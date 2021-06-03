El Emeği Göz Nuru Ürünlerin Sergisi Açıldı
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El Emeği Göz Nuru Ürünlerin Sergisi Açıldı

El Emeği Göz Nuru Ürünlerin Sergisi Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Valiliğimizin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nca 2020-2021 yıllarında açılan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Valiliğimizin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nca 2020-2021 yıllarında açılan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde planlanan ve açılan 73 branşta, 351 kursta, 5. 613 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserleri, düzenlenen sergiyle Bolulu hemşehrilerimizin beğenisine sunuldu.

Gençlik Merkezi'nde koronaviru¨s salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen sergi açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, daire müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu sene Haziran Ayı'nın ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendi diyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Hayat Boyu Öğrenme kavramı tamda insan için konulmuş, uygulanması gereken bir kavram. Yüce bir milletin, büyük bir medeniyetin, şanlı bir tarihin müntesipleri, mirasçılarıyız. İlim, kültür, öğrenme ve öğretme denildiği zaman bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz akla gelir. Hayat Boyu Öğrenme denildiği zaman belli bir alanda belli bir çabayı göstermek değil doğduğumuzdan başlayan ve mezara kadar olan süreçte hayat boyu öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit, "Pandemi'ye uygun şartlarda kursiyerlerimiz çalıştılar ve neticede 351 kursta, 73 branşta 5. 613 kursiyerimiz önemli bir uğraş vererek bu sergiyi de sizlerin takdirinize hazırladılar. Bu çalışmada yer alan kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise yaptığı konuşmasında açılan kurslar, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen ürünler hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra ise 5. 613 kursiyerimizin 73 branşta, 351 kursta hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir tarafından yapıldı.

El emeği göz nuru eserlerin yer adlığı sergiyi gezerek tüm stantları ziyaret eden Sayın Valimiz Ahmet Ümit, sergilenen ürünlerle ilgili bilgiler aldı, kursiyerlerimizi tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre

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