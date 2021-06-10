El Chapo'nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti
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El Chapo'nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

El Chapo'nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

El Chapo lakaplı Joaqun Guzman'ın eşi Emma Coronel hakim karşısına çıktığı ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarını kabul etti.

El Chapo lakaplı Joaqun Guzman'ın eşi Emma Coronel hakim karşısına çıktığı ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarını kabul etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin başkenti Wasgington DC'de bulunan Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanan ve El Chapo lakaplı Joaqun Guzman'ın eşi olan Emma Coronel bugün ABD'de hakim karşısına çıktı. Coronel'in yaklaşık bir saat süren duruşması Bölge Yargıcı Rudolpf Contreras başkanlığında gerçekleştirildi. Davada ilk olarak ABD Adalet Bakanlığı Dava Başkan Yardımcısı Antony Nardozzi söz alarak mahkeme heyetine savcılık iddianamesini sundu.

Nardozzi iddianamede Coronel'in, kocasının liderliğindeki Meksika Sinaloa Karteli'nde 2011 ve 2017 yılları arasında rol aldığını gösteren görgü tanıkları ifadelerine ve kanıtlara sahip olduklarını ve Coronel'in kocasının Meksika'da hapisken kartelin diğer ortakları ve kocası için aracılık yaptığını söyledi. Nardozzi ayrıca, Coronel'in kokain, eroin ve esrar dahil binlerce kilogram uyuşturucu ticaretine yardım ettiğine dair kanıtların da bulunduğunu ifade etti.

İddianamenin ardından Yargıç Contreras Coronel'e, "Bu iddiaları başka hiçbir sebep olmadan sadece suçlu olduğun için kabul ediyor musun?" sorusunu sorması üzerine Coronel, "Evet" cevabını verdi. Bu suçlamaları kabul etmesi nedeniyle yıllarca hapis yatma ihtimali bulunan Coronel'in cezasının 15 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Öte yandan El Chapo, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyerek, ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo, şu anda ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Supermax Hapishanesi'nde cezasını çekiyor. - MEXİCO CİTY

El Chapo'nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti
El Chapo'nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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