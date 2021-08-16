El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli
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El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli

El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinde semt pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan 3 kadın, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde semt pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan 3 kadın, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan 3 kadın, esnafın şikayeti üzerine Zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 3 genç kadın zabıta ekipleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Asayiş büro ekiplerince gözaltına alınan 3 genç kadın ifadeleri alınmak suretiyle Çal ilçe emniyet amirliğine götürüldü.

Başkan Akcan, "Zabıta ekiplerimizi kutluyorum"

Vatandaşlara uyarıdan bulunan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Zabıta ekiplerimizi bu konuda sürekli uyarıyoruz uyanık davranışlarını kutluyorum vatandaşlarımızın da tırnakçı ve yankesicilere karşı uyanık olmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli
El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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