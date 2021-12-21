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El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, şehadetlerinin 5'inci yılında mezarları başında anıldı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, şehadetlerinin 5'inci yılında mezarları başında anıldı.

21 Aralık 2016'da Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya şehadetlerinin 5'inci yıldönümünde mezarları başında anıldı. Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "2016'da Suriye'nin El Bab bölgesinde sırt sırta terörle mücadele ederken hain bir saldırı sonucu 18 tane şehidimiz vardı. 18 şehidimiz 2'si Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya şehitlerimizi burada 5'inci şehadet yıldönümlerinde mezarları başlarında andık. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Burada ayakta duruyorsak, evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. Şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkmak için dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şehitlerimizin de unutulmaması için bütün Kayserililerin şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkmasını istiyoruz. Bu şehitlerimiz vatan için kahramanca mücadele ederken şehit oldular. Şehitlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, şehit aileleri ve askeri erkan da katıldı. - KAYSERİ

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

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