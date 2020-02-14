El Bab şehidi şehit oluşunun 3. yılında mezarı başında anıldı

14.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:42

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin, şehadetinin 3. yılında mezarı başında anıldı.



Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu öncülüğünde ve Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2017 yılında yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in (27) sene-i devriyesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul bahçesi önünde başlayan programda anne Zehra Aytekin ayakta durmakta zorlandı. Şehit Umut Aytekin için yazılan şiirlerin okunmasının ardından Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız tarafından şehit babası Hasan Aytekin'e çiçek takdim edildi. Programın ardından şehidin ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler şehidin mezarına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim sen rahat uyu", "Şehidim hakkını helal et" sloganları attı.



Burada yapılan duanın ardından gözyaşlarını tutamayan anne Zehra Aytekin, "Benim oğlum çok güzel ve çok iyi bir çocuktu. Vatanına ve milletine de çok iyi bir evlat oldu. Okulumuzun müdürüne ve bütün çocuklara teşekkür ediyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için hepinizden Allah razı olsun. Şehit yavrum cümlemize şefaatine nail eyler inşallah" dedi.



Baba Hasan Aytekin ise, "Bugün oğlumun 3. sene-i devriyesi nedeniyle böyle çok güzel tören hazırlayan okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir günün güzel anlamı olduğu için de çocuklarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Bu güzel çiçeklerini sevgili Umut ağabeylerine verdiler" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA