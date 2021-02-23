Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü
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Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

23.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:50
Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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