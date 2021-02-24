Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

Amerikan basınındaki haberlere göre yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlayan ve çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyanlara polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren mahkumların sayısının en az 75'e ulaştığını belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bu arada, Devlet Başkanı Lenin Moreno da ulusal cezaevi sisteminde acil durum ilan etti ve güvenliğin artırılması talimatını verdi.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Moreno, Ekvador Savunma Bakanlığına verdiği talimatta da cezaevlerinin çevresinde sıkı bir silah, cephane ve patlayıcı denetimi yapılmasını istedi.

MAHKUMLARIN BAŞLARI KESİLDİ İDDİASI

Yetkililer, cezaevlerine gönderilen 800 takviye güvenlik gücünün de desteğiyle kontrolün sağlandığını ifade etti.

Cezaevleri üst düzey yetkilisi Edmundo Moncayo, isyanların, polisin silah araması yaptığı sırada başladığını söyledi.

Moncayo, olaylarda bazı cezaevi personelinin yaralandığını ancak bunlardan hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

EYLEMLERİ ÇIKARANLAR SUÇ ÖRGÜTLERİ

Devlet Başkanı Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

2020'DEKİ İSYANLARDA 11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yaklaşık 38 bin kişiyi ağırlayan Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanabiliyor. Ülkedeki bazı cezaevlerinde Aralık 2020'de çıkan isyanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen