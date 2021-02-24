Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

24.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:31
Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 75'e yükseldi. Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını belirtirken, kanlı isyandan geriye kalan görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

Amerikan basınındaki haberlere göre yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlayan ve çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyanlara polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren mahkumların sayısının en az 75'e ulaştığını belirtti.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bu arada, Devlet Başkanı Lenin Moreno da ulusal cezaevi sisteminde acil durum ilan etti ve güvenliğin artırılması talimatını verdi.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Moreno, Ekvador Savunma Bakanlığına verdiği talimatta da cezaevlerinin çevresinde sıkı bir silah, cephane ve patlayıcı denetimi yapılmasını istedi.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

MAHKUMLARIN BAŞLARI KESİLDİ İDDİASI

Yetkililer, cezaevlerine gönderilen 800 takviye güvenlik gücünün de desteğiyle kontrolün sağlandığını ifade etti.
Cezaevleri üst düzey yetkilisi Edmundo Moncayo, isyanların, polisin silah araması yaptığı sırada başladığını söyledi.
Moncayo, olaylarda bazı cezaevi personelinin yaralandığını ancak bunlardan hayatını kaybeden olmadığını belirtti.
Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

EYLEMLERİ ÇIKARANLAR SUÇ ÖRGÜTLERİ

Devlet Başkanı Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

2020'DEKİ İSYANLARDA 11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yaklaşık 38 bin kişiyi ağırlayan Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanabiliyor. Ülkedeki bazı cezaevlerinde Aralık 2020'de çıkan isyanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu
Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu
Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Zeki Müren Meghan Markle
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:32:32. #1.16#
title