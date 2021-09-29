Ekvador'da cezaevindeki çatışmada can kaybı 30'a yükseldi - Haberler
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Ekvador'da cezaevindeki çatışmada can kaybı 30'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ekvador'da cezaevindeki çatışmada can kaybı 30'a yükseldi

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında çıkan çatışmada can kaybı 30'a, yaralananların sayısı ise 52'ye yükseldi. Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon yaptığı açıklamada, "Şu anda polis ve savcılığın koordinasyonuyla kaldırılmakta olan yaklaşık on ceset daha var" dedi.

El yapımı bomba, silah ve bıçakların kullanıldığı çatışmanın ardından yaklaşık 5 saat sonra güvenlik güçleri cezaevinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

EKVADOR'DA CEZAEVLERİNDE ŞİDDET

Ülkede Şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

(İHA)

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